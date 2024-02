EBOS Aktie: Das liegt auf Eis

Die Stimmung und der Buzz rund um die Aktie von Ebos können über einen längeren Zeitraum verfolgt und analysiert werden. Dabei lassen sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate ziehen. Insgesamt zeigt sich eine eher schwache Aktivität im Netz, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer neutralen Einschätzung führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit eine Einstufung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) für die Ebos-Aktie zeigt keinen überkauften oder unterkauften Zustand an und erhält daher eine neutrale Bewertung. Sowohl der 7-Tage-RSI (53) als auch der 25-Tage-RSI (40,2) liegen im neutralen Bereich, was zu einem insgesamt neutralen Rating führt.

Die technische Analyse mittels des gleitenden Durchschnitts deutet auf einen aktuellen neutralen Trend der Ebos-Aktie hin, sowohl auf Basis der letzten 200 Handelstage als auch auf Basis der letzten 50 Handelstage.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich eine insgesamt positive Anleger-Stimmung bezüglich Ebos. In den vergangenen Tagen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.