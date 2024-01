EBOS Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Die Ebos-Aktie erhält laut einer aktuellen Analyse ein "Neutral"-Rating in Bezug auf Sentiment und Buzz. Die Stimmungsänderung der Anleger zeigt keine signifikante Tendenz im vergangenen Monat, was zu dieser Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich nicht wesentlich verändert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Auch der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage ergibt jeweils eine "Neutral"-Bewertung. Der RSI-Wert der letzten 7 Tage liegt bei 57, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 50,93, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hindeutet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, wobei an sechs Tagen positive Themen dominierten und an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten Tagen konzentrierten sich die Anleger jedoch verstärkt auf negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Ebos, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Ebos-Aktie mit 32,87 AUD 2,09 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen beläuft sich die Distanz zum GD200 auf -7,56 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Rating für die Ebos-Aktie basierend auf Sentiment, RSI und technischer Analyse.