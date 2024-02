EAC Invest A/S-Anleger sollten sich noch gedulden!

Basierend auf dem Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie von Eac Invest A- als Neutral eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Eac Invest A--Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 50 und ein RSI25-Wert von 61,11, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Auch das Sentiment und Buzz um die Aktie wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Dabei zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Schlusskurs auf ähnlichem Niveau wie der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage führt zu einer ähnlichen Einschätzung.

Das Anleger-Sentiment basierend auf Diskussionen in sozialen Medien zeigt eine neutrale Stimmung in den letzten zwei Wochen, sowie in den letzten ein bis zwei Tagen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Eac Invest A- somit eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des RSI, des Sentiments, der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments.