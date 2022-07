Die E3 kehrt im Juni 2023 zurück und wird jetzt von ReedPop produziert

Los Angeles (ots/PRNewswire) -Die Organisatoren der PAX, der New York Comic Con und der Star Wars Celebration leiten die Rückkehr der bedeutenden nordamerikanischen Videospielmesse vor OrtE3 (https://e3expo.com/), die weltweit führende Veranstaltung für interaktive Unterhaltung, kehrt in der zweiten Juniwoche 2023 in das Los Angeles Convention Center zurück, wo sie seit langem erwartet wird. Die Entertainment Software Association (https://www.theesa.com/) (ESA) wird sich mit ReedPop (https://www.reedpop.com/), dem erfahrenen Event-Produktionsunternehmen, das hinter PAX, New York Comic Con, Star Wars Celebration und anderen gefeierten Feiern der Popkultur steht, um die globale Videospielindustrie für eine Woche mit titanischen AAA-Enthüllungen, weltbewegenden Weltpremieren und exklusivem Zugang zur Zukunft der Videospiele wiederzuvereinen.Auf der E3 2023 werden wieder Verleger, Entwickler, Journalisten, Autoren von Inhalten, Hersteller, Käufer und Lizenzgeber erwartet. Die Veranstaltung wird auch digitale Vorführungen und persönliche Verbraucherkomponenten umfassen.„Es ist eine große Ehre und ein Privileg für ReedPop, die Verantwortung für die Rückkehr der E3 im Jahr 2023 zu übernehmen", sagte Lance Fensterman, Präsident von ReedPop. „Mit der Unterstützung und Billigung der ESA werden wir eine Weltklasse-Veranstaltung aufbauen, um die globale Spieleindustrie auf neue und breitere Weise zu bedienen, als wir es bei ReedPop durch unser Portfolio an weltweit führenden Veranstaltungen und Websites bereits tun."Kyle Marsden-Kish, Global VP of Gaming bei ReedPop, der das neu gebildete E3-Team zusammen mit seinen globalen Verantwortlichkeiten für Gaming-Live-Events leiten wird, fügte hinzu: „Seit Jahren haben wir zugehört, verstanden und das Feedback der globalen Gaming-Community studiert. Die E3 2023 wird erkennbar episch sein - eine Rückkehr zur Form, die ehrt, was immer funktioniert hat, während sie das, was nicht funktioniert hat, neu gestaltet und einen neuen Maßstab für Videospielmessen im Jahr 2023 und darüber hinaus setzt."„Wir sind begeistert, die E3 als persönliche Veranstaltung mit ReedPop, einem weltweit führenden Anbieter von Popkultur-Events, zurückzubringen", so Stanley Pierre-Louis, Präsident und CEO der ESA. „Die vergangenen drei Jahre haben bestätigt, dass die E3 unsere Branche wie keine andere Veranstaltung zusammenbringt. ReedPop bringt Weltklasse-Talente und ein ausgeprägtes Verständnis für die Videospielindustrie mit, was das E3-Erlebnis in den kommenden Jahren noch verbessern wird."Eine vereinfachte und sichere Medienregistrierung für die E3 2023 wird Ende 2022 beginnen. Bestätigte Aussteller, Hotel- und Reiseführer, Veranstaltungspläne und vieles mehr werden in den kommenden Monaten über Medienmitteilungen und die offiziellen E3-Website (https://e3expo.com/) veröffentlicht. Medien, Künstler, Branchenexperten und Fans sollten diese Website regelmäßig besuchen, um sich auf dem Laufenden zu halten, und der E3 auf Twitter (https://twitter.com/E3), Facebook (https://www.facebook.com/E3Expo/)und Instagram (https://www.instagram.com/e3expo) folgen.Für geschäftliche Anfragen, schicken Sie eine E-Mail an: e3@reedpop.com.AssetsE3 Logos, Photo Gallery (https://drive.google.com/drive/folders/1TlNdGjPKkTEi1UrCmNY7xik74G1iNP9F)ReedPop Logo (https://drive.google.com/drive/folders/1X6hWe6w5TAfhDtuBs_fRrp6aTpv8_wPJ?usp=sharing)ESA Logos (https://drive.google.com/drive/folders/1QHb0TOQ9FC470d918RVFXvJSV_P6aXQ2?usp=sharing)Informationen zu E3Die E3 ist die weltweit wichtigste Veranstaltung für Computer- und Videospiele und verwandte Produkte. Eigentümer und Veranstalter der Messe ist die ESA, ein US-amerikanischer Handelsverband, der sich den geschäftlichen und öffentlichen Belangen der Unternehmen widmet, die interaktive Spiele für Videospielkonsolen, Handheld-Geräte, PCs und das Internet entwickeln und veröffentlichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.e3expo.com oder folgen Sie der E3 auf Facebook @E3Expo oder Twitter @E3.Informationen zu ESADie Entertainment Software Association (ESA) fungiert als Sprachrohr und Fürsprecher der US-Videospielindustrie. Seine Mitglieder sind die Innovatoren, Schöpfer, Verleger und Wirtschaftsführer, die die Unterhaltung neu gestalten und die Art und Weise verändern, wie wir interagieren, lernen, uns verbinden und spielen. Die ESA setzt sich dafür ein, den dynamischen Markt für Videospiele durch innovative und ansprechende Initiativen zu erweitern und zu schützen, die die positiven Auswirkungen von Videospielen auf Menschen, Kultur und Wirtschaft hervorheben. Weitere Informationen finden Sie unter www.theESA.com (http://www.theesa.com/) oder folgen Sie der ESA auf Twitter @theESA.Informationen zu ReedPopReedPop ist eine Boutique-Gruppe innerhalb von RX - einem der weltweit führenden Veranstaltungsorganisatoren. Seit ihrer Gründung im Jahr 2006 hat sich die Gruppe zur Nummer eins unter den Produzenten von Popkultur-Events auf der ganzen Welt sowie zu einem Komplettanbieter von digitalen Inhalten und einem Medienunternehmen entwickelt. ReedPop bietet einmalige Fan-Erlebnisse, die speziell für ein lokales Publikum kuratiert werden, und bietet derzeit Veranstaltungen in Nordamerika und Europa an, darunter: New York Comic Con (NYCC), Chicago Comic & Entertainment Expo (C2E2), PAX West, East und Unplugged, Emerald City Comic Con (ECCC), Star Wars Celebration, MCM Comic Con, Eurogamer Expo (EGX), Star Trek Missions und mehr. Neben der Organisation und dem Management von Veranstaltungen betreibt ReedPop auch das Gamer Network und sein Portfolio an führenden Gaming-Websites wie Eurogamer, Rock Paper Shotgun und GamesIndustry.Biz. Die Mitarbeiter von ReedPop sind eine auf Fans basierende, global ausgerichtete Gruppe von Fachleuten, die in einzigartiger Weise qualifiziert sind, die Gemeinschaften aufzubauen und zu betreuen, mit denen sie eine gemeinsame Leidenschaft teilen. (www.reedpop.com)Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1854874/ReedPop_Logo.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1854872/E3_2023_01_Logo.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1854873/E3_2023_02_Logo.jpgPressekontakt:Stride PR für ReedPop: Veronica Stodolnik,+55 (11) 9608-3012,veronica@stridepr.com / Kyle Prahl,+1 (715) 493-5849,kyle.prahl@stridepr.com / Carter Dotson,+1 (312) 929-9274,carter@stridepr.comOriginal-Content von: ReedPop, übermittelt durch news aktuell