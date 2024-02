E3 Lithium Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Derzeit schüttet E3 Lithium niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Metalle und Bergbau. Die Differenz beträgt 3,5 Prozentpunkte (0 % gegenüber 3,5 %). Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

In den letzten Wochen konnte bei E3 Lithium eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Negative Auffälligkeiten wurden in Bezug auf die Stimmung festgestellt, weshalb dieses Kriterium mit "Schlecht" bewertet wird. Die Stärke der Diskussion über das Unternehmen war jedoch höher, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst erhält E3 Lithium daher für dieses Kriterium ein "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) wird zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses herangezogen. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen ergibt für E3 Lithium eine Ausprägung von 65,52, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 65,65, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Das Gesamtbild führt daher zu einem Rating "Neutral".

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt, dass E3 Lithium derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 2,65 CAD, während der Kurs der Aktie bei 1,62 CAD liegt, was einer Abweichung von -38,87 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 1,98 CAD zeigt eine Abweichung von -18,18 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Schlecht".