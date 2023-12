E3 Lithium Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Die E3 Lithium-Aktie wird von Technischen Analysten kritisch betrachtet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 2,77 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 2,1 CAD eine Abweichung von -24,19 Prozent darstellt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (2,61 CAD) liegt unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -19,54 Prozent entspricht. Daher erhält die E3 Lithium-Aktie ein "Schlecht"-Rating basierend auf der einfachen Charttechnik.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln ebenfalls eine negative Stimmung wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen die negativen Meinungen und Themen rund um das Unternehmen. In Anbetracht dessen stufen unsere Redakteure das Unternehmen als "Schlecht" ein.

Die Sentimentsanalyse zeigt, dass sich die Stimmung für E3 Lithium in den letzten Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Ebenso gibt es keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien, wodurch die Diskussionsstärke auch als neutral eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividende weist E3 Lithium derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 3,85 % liegt. Daher wird auch in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung ausgeschrieben.

Zusammenfassend wird die E3 Lithium-Aktie aus verschiedenen Blickwinkeln als "Schlecht" bewertet, sowohl aus charttechnischer Sicht, Anlegerstimmung als auch im Hinblick auf die Dividendenrendite.