E2open Parent Holdings Aktie: Das war abzusehen!

Die langfristige Meinung von Analysten zur E2open Parent-Aktie wird als "Neutral" eingestuft. Es gibt insgesamt 0 gute, 1 neutrale und 0 schlechte Bewertungen. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu E2open Parent, und das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 4 USD. Dies würde eine zukünftige Performance von -6,98 Prozent bedeuten, da derzeit 4,3 USD für die Aktie bezahlt werden. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft. Die Redaktion vergibt für die gesamte Analysteneinschätzung das Rating "Neutral".

In den letzten Wochen wurde eine deutliche positive Veränderung des Stimmungsbildes bei E2open Parent festgestellt. Dies basiert auf einer erhöhten Aufmerksamkeit in den sozialen Medien, die zu positiven Themen führt. Somit wird das Sentiment und der Buzz rund um E2open Parent als "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da in den sozialen Medien hauptsächlich positive Meinungen zu E2open Parent veröffentlicht wurden. Die Diskussionen konzentrierten sich in den letzten Tagen insbesondere auf positive Themen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der E2open Parent-Aktie derzeit als "Neutral" einzustufen ist. Der GD200 des Wertes liegt bei 4,32 USD, während der Kurs der Aktie bei 4,3 USD um -0,46 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 4,01 USD, was einer Abweichung von +7,23 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut" bewertet.

Insgesamt wird die E2open Parent-Aktie von Analysten und Anlegern neutral bis positiv eingeschätzt, und die technische Analyse deutet auf eine solide Performance hin.