E2open Parent Holdings Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Die Aktienanalyse von E2open Parent zeigt gemischte Signale aus verschiedenen Perspektiven. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 4,63 USD, während der aktuelle Kurs bei 4,17 USD liegt, was einer Abweichung von -9,94 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+12,4 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der E2open Parent liegt bei 61, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 43, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes festgestellt werden, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Kommunikationsfrequenz hingegen hat zugenommen, was zu einer "Gut"-Rating auf dieser Stufe führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über E2open Parent wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt bekommt die Aktie auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.