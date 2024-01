E2open Parent Holdings Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die E2open Parent aktuell mit dem Wert 98,11 überkauft. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung "Schlecht". Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 40, was darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich daraus für die RSI die Einstufung "Schlecht".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend eingetrübt hat. Daher wird dieser Punkt mit "Schlecht" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet darauf hin, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfahren hat und aus dem Fokus der Anleger gerückt ist. Dies führt zu einem weiteren "Schlecht"-Rating für die E2open Parent-Aktie.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über E2open Parent wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An fünf Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt fünf Tagen. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Dadurch erhält E2open Parent auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die E2open Parent derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 4,65 USD, womit der Kurs der Aktie (4,04 USD) um -13,12 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 3,64 USD, was wiederum einer Abweichung des Aktienkurses selbst von +10,99 Prozent entspricht. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Gut"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".