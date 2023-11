E2open Parent Holdings Aktie: Jetzt geht’s rund!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Börse":

Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über E2open Parent wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An acht Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Dadurch erhält E2open Parent auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für E2open Parent betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der aktuelle 7-Tage-RSI beträgt 30,61 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 32,67, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Somit wird E2open Parent insgesamt als "Neutral" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

Die Analysteneinschätzung für E2open Parent basierend auf Empfehlungen der Analysten aus den letzten 12 Monaten ergibt insgesamt ein "Gut", da 1 Buc, 0 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch liegt das durchschnittliche Kursziel der Analysten für E2open Parent bei 0 USD, was auf eine negative Kursentwicklung von -100 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 3,64 USD hindeutet. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" basierend auf der Analysten-Untersuchung.

Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei E2open Parent konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die Kommunikationsfrequenz zeigte keine signifikanten Veränderungen. Insgesamt erhält E2open Parent daher eine "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.