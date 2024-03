E2 Metals Aktie: Das liegt auf Eis

Die Stimmungslage in Bezug auf das Unternehmen Unico Silver war in den sozialen Netzwerken in den vergangenen Tagen weitgehend neutral. Weder positive noch negative Themen wurden von den Anlegern diskutiert. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Unico Silver im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (6,13 %) eine niedrigere Ausschüttung von 0 % auf, was zu einer Einstufung als "schlecht" führt.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Unico Silver derzeit mit dem Wert 25 überverkauft ist, was als "gut" eingestuft wird. Eine Erweiterung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt einen Wert von 39, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "gut".

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass Unico Silver eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "neutralen" Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hatte in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was wiederum zu einer "neutralen" Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "neutral" Einstufung auf Basis des Sentiments und Buzz.