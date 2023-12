Dynex Capital Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Dynex Capital":

Die Analystenbewertung für die Dynex Capital Inc hat sich in den letzten 12 Monaten verändert. Während institutionelle Analysten dem Unternehmen insgesamt ein "Gut"-Rating geben, haben jüngere Berichte ein "Neutral"-Rating ergeben. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 7,11 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 13,25 USD.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt neutral für die Aktie der Dynex Capital Inc. Der RSI7 beträgt 27,64 und der RSI25 29,48, was auf insgesamt ein "Gut"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators hindeutet.

In den sozialen Medien wurde in den letzten Wochen vermehrt negativ über Dynex Capital Inc diskutiert, was zu einer negativen Bewertung durch die Redaktion führt. Dennoch wird die Aktie aufgrund der gestiegenen Aufmerksamkeit insgesamt positiv bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in den sozialen Medien. Während in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über das Unternehmen gesprochen wurde, hat sich dies in den letzten Tagen geändert, was zu einer neutralen Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.