Dynex Capital Aktie: Nächster Hammer kommt!

Die Dynex Capital Inc befindet sich aktuell mit einem Kurs von 12,52 USD um +4,95 Prozent über dem GD200 (11,93 USD). Dies wird charttechnisch als "Neutral"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 11,41 USD. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs ein "Gut"-Signal aufweist, da der Abstand +9,73 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Dynex Capital Inc-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen betrachtet wird.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten eine überwiegend positive Einschätzung für die Dynex Capital Inc abgegeben. Es gab 1 Kaufempfehlung, 1 neutrale Empfehlung und keine negativen Einschätzungen. Die Durchschnittsbewertung für das Wertpapier im letzten Monat ist "Neutral" (0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht). Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Dynex Capital Inc liegt bei 13,25 USD, was einem erwarteten Anstieg um 5,83 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Informationen erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Dynex Capital Inc aktuell mit einem Wert von 70,37 überkauft ist, was als "Schlecht" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 33, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit "Neutral" bewertet wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung des RSI als "Schlecht".

In den sozialen Medien wurde in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über die Dynex Capital Inc festgestellt und das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt einen positiven Trend. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, dass sie aktuell weder viel noch wenig im Fokus der Anleger steht, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.