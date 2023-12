Dynex Capital Aktie: Einfach nur Spitze!

Weitere Suchergebnisse zu "Dynex Capital":

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Die Dynex Capital Inc-Aktie hat einen RSI-Wert von 21 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überverkaufung hindeutet. Auch der RSI-Wert auf 25-Tage Basis liegt mit 25,82 im überverkauften Bereich. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung nach dem RSI.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Die Diskussionen in den sozialen Medien waren überwiegend positiv, jedoch dominierten in den letzten Tagen auch negative Themen, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für den Schlusskurs der Dynex Capital Inc-Aktie bei 11,92 USD. Der letzte Schlusskurs lag bei 12,78 USD, was eine positive Abweichung von 7,21 Prozent darstellt. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet.

Die Einschätzung der Analysten ergibt insgesamt eine "Gut"-Bewertung, da die meisten Empfehlungen positiv ausfallen. Allerdings zeigt die Untersuchung jüngeren Datums ein durchschnittliches Rating von "Neutral" und ein Kursziel von 13,25 USD, was auf eine neutrale Entwicklung des Aktienkurses hindeutet.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für die Dynex Capital Inc-Aktie, basierend auf dem RSI, dem Anleger-Sentiment, der technischen Analyse und den Analysteneinschätzungen.