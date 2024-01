Dynex Capital Aktie: Alles unter Kontrolle?

Weitere Suchergebnisse zu "Dynex Capital":

Die technische Analyse der Dynex Capital Inc-Aktie wurde mithilfe des gleitenden Durchschnitts durchgeführt, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage beträgt 11,93 USD, während der letzte Schlusskurs bei 12,52 USD liegt, was einem Unterschied von +4,95 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Analyse wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein Wert von 11,41 USD, wodurch der letzte Schlusskurs um +9,73 Prozent über diesem Wert liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Dynex Capital Inc-Aktie weist eine Ausprägung von 70,37 auf, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 33,43, was eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment zeigt eine vorwiegend negative Stimmung gegenüber der Aktie von Dynex Capital Inc in den sozialen Medien. Dennoch wurden in den vergangenen Tagen vermehrt positive Themen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Von 2 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die Dynex Capital Inc-Aktie sind 1 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies führt zu einem Durchschnittsrating von "Gut". Kurzfristig wird die Aktie aus institutioneller Sicht als "Neutral" eingestuft, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 13,25 USD, was einem Potenzial von +5,83 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Dynex Capital Inc somit ein "Gut"-Rating von den Analysten.