Dynex Capital Aktie: Alles nach Plan!

Weitere Suchergebnisse zu "Dynex Capital":

Die Aktie von Dynex Capital Inc wurde von Analysten bewertet, wobei 1 Bewertung als "Gut" und 1 als "Neutral" eingestuft wurde. Es gab keine aktuellen Analystenupdates, aber das durchschnittliche Kursziel liegt bei 13,25 USD, was darauf hinweist, dass die Aktie um 3,76 Prozent steigen könnte. Daher ist die Empfehlung "Neutral". Insgesamt erhält Dynex Capital Inc von den Analysten ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass es in Bezug auf die Diskussionsintensität wenig Aktivität gab, was zu einer unterdurchschnittlichen Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung deutet auf eine "Neutral"-Wertung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für Dynex Capital Inc führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 38,94 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt eine ähnliche Bewertung, was zu einem Gesamt-Rating von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Dynex Capital Inc von 12,77 USD ein "Gut"-Signal mit einer Entfernung von +6,77 Prozent vom GD200 (11,96 USD) aufweist. Der GD50 liegt bei 11,73 USD, was ebenfalls auf ein "Gut"-Signal hindeutet. Insgesamt wird der Kurs der Dynex Capital Inc-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.