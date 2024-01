Dyne Therapeutics Inc Aktie: Das ist Wahnsinn!

Weitere Suchergebnisse zu "Toho":

Die Stimmung und der Buzz im Internet können die Aktienbewertungen beeinflussen. Die Diskussionsintensität und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen haben Auswirkungen auf die Einschätzungen für Aktien. Bei Dyne Therapeutics wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, wird oft der Relative Strength Index (RSI) verwendet. Bei Dyne Therapeutics liegt der RSI bei 30,27 und der RSI25 bei 34,22, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Dyne Therapeutics-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 11,01 USD. Der letzte Schlusskurs von 17,34 USD weicht also um +57,49 Prozent ab, was zu einer positiven charttechnischen Bewertung führt.

Die langfristige Meinung von Analysten zu Dyne Therapeutics ist positiv, mit 3 "Gut"-Bewertungen. Das Kursziel der Analysten wird bei 29 USD angesiedelt, was auf eine mögliche Performance von 67,24 Prozent hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher von der Redaktion als "Gut" eingestuft.