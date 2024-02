Dyne Therapeutics Inc Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Die Aktie der Dyne Therapeutics wird von Analysten langfristig als "Gut"-Titel eingeschätzt. Von insgesamt 18 Analysten, die ihre Bewertungen abgegeben haben, wurde die Aktie 1 Mal als "Gut" und kein Mal als "Neutral" oder "Schlecht" bewertet. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Dyne Therapeutics vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 20 USD. Dies entspricht einer Erwartung von -12,7 Prozent, da der aktuelle Schlusskurs bei 22,91 USD liegt. Auf Basis dieser Informationen vergeben die Analysten daher eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Dyne Therapeutics festgestellt. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Schlecht" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich in diesem Zeitraum weder erhöht noch verringert. Insgesamt erhält Dyne Therapeutics daher auch in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Dyne Therapeutics-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 38, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (31,19) zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Dyne Therapeutics.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Dyne Therapeutics derzeit bei 12,29 USD, was die Aktie als "Gut" einstuft. Der Aktienkurs selbst liegt bei 22,91 USD und hat damit einen Abstand von +86,41 Prozent aufgebaut. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) von 16,99 USD zeigt sich ein positiver Abstand von +34,84 Prozent und somit ein "Gut"-Signal. Zusammenfassend ergibt sich daher auf Basis der technischen Analyse eine Gesamtbewertung von "Gut" für Dyne Therapeutics.