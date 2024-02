Dyne Therapeutics Inc Aktie: Es geht auch anders!

Die Analysteneinschätzung für Dyne Therapeutics zeigt, dass in den letzten zwölf Monaten 2 positive Bewertungen vorliegen, während keine neutralen oder negativen Einschätzungen abgegeben wurden. Dies führt zu einem durchschnittlichen Rating von "Gut". Im vergangenen Monat gab es eine positive Bewertung und keine neutralen oder negativen Empfehlungen, was die kurzfristige institutionelle Sicht auf die Aktie als positiv einstuft. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für diese Aktie liegt bei 28 USD, was einen potentiellen Anstieg um 24,17 Prozent vom letzten Schlusskurs (22,55 USD) bedeutet. Aufgrund dieser Bewertungen erhält die Dyne Therapeutics-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung von den Analysten.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Dyne Therapeutics aktuell bei 67,3 liegt, was als "Neutral" eingestuft wird. Eine Ausdehnung des RSI auf 25 Tage ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung für die RSI.

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung der Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Dyne Therapeutics-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 12,4 USD liegt, was einen deutlichen Anstieg von 81,85 Prozent vom letzten Schlusskurs (22,55 USD) bedeutet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt mit 17,43 USD über dem letzten Schlusskurs (+29,37 Prozent), was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Dyne Therapeutics ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer positiven Gesamteinschätzung der Aktie führt. Damit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung der Anlegerstimmung.

