Dyne Therapeutics Inc Aktie: Alles andere als uninteressant …

Analysten haben in den letzten 12 Monaten zwei Mal eine gute Bewertung für Dyne Therapeutics abgegeben, während sie das Unternehmen kein einziges Mal neutral oder schlecht bewerteten. Daher erhält das Unternehmen langfristig gesehen von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Die durchschnittliche Empfehlung der Analysten für Dyne Therapeutics aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Gut", mit 2 positiven Bewertungen und keiner neutralen oder schlechten Bewertung. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 23,62 Prozent und haben ein mittleres Kursziel bei 33,5 USD festgelegt, was als positive Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

Die Analyse der Diskussionsintensität und der Stimmungsänderung im Internet zeigt bei Dyne Therapeutics interessante Ergebnisse. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, was zu einer negativen Einschätzung führt, während kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung zu sehen sind, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung aufgrund der Internetkommunikation.

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs von 27,1 USD deutlich über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer positiven Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage deutet auf eine positive Entwicklung hin. Insgesamt erhält die Aktie somit eine positive Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie von Dyne Therapeutics als neutral eingestuft. Der RSI7 liegt bei 63,13 und der RSI25 bei 38,1, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" führt.