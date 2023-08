Dynavax Quartalszahlen: Prognose für Umsatz- und Gewinnrückgang - Chance für Anleger?

Artikel:

In knapp zwei Monaten wird das Unternehmen Dynavax aus EmeryVille, USA, seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal präsentieren. Was können die Aktionäre an Umsatz- und Gewinnzahlen erwarten? Und wie entwickelt sich die Aktie im Vergleich zum Vorjahr?

bDynavax steht vor der Veröffentlichung seiner Quartalszahlen mit einer Marktkapitalisierung von 1,69 Mrd. EUR. Sowohl Aktionäre als auch Analysten warten gespannt auf die Ergebnisse. Die aktuellen Datenanalysen zeigen jedoch eine leichte Umsatzrückgang im Vergleich zum letzten Quartal. Während Dynavax im dritten Quartal 2022 noch einen Umsatz von 154,05 Mio. EUR erzielen konnte, wird nun ein Rückgang um -62,50 Prozent auf 54,86 Mio. EUR erwartet. Auch der Gewinn soll sich voraussichtlich um -104,70% reduzieren und bei -2,75 Mio. EUR liegen.

Auf Jahresbasis sind die...