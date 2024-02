Dynavax im Check!

Die technische Analyse der Dynavax-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 13,45 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 12,41 USD liegt, was eine Abweichung von -7,73 Prozent ergibt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 13,55 USD über dem aktuellen Kurs von 12,41 USD, was einer Abweichung von -8,41 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Dynavax im vergangenen Jahr eine Rendite von 16,92 Prozent erzielt, was 22,99 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Gesundheitspflege" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Biotechnologie" beträgt -9,99 Prozent, wobei Dynavax aktuell 26,91 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die langfristige Meinung von Analysten deutet ebenfalls auf eine positive Einschätzung hin, mit 2 "Gut" Bewertungen, 1 "Neutral" Bewertung und 0 "Schlecht" Bewertungen. Allerdings ergibt sich aus den jüngsten Bewertungen eine durchschnittliche Empfehlung von "Neutral" (0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht). Das Kursziel der Analysten für die Aktie wird bei 24 USD angesiedelt, was einer potenziellen Performance von 93,39 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist Dynavax derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,53 Prozent. Damit erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

