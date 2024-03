Dynavax Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse für Aktien. Er betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell weist die Dynavax-Aktie einen RSI-Wert von 71,79 auf, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 59, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Dynavax-Aktie eine Einstufung von "Schlecht" basierend auf dem RSI.

Die Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Dynavax. Die Anleger diskutierten überwiegend positive Themen, ohne dass eine negative Diskussion verzeichnet wurde. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Dynavax daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

Im Bereich der fundamentalen Analyse weist Dynavax ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 33,57 auf, was unter dem Durchschnitt der Branche "Biotechnologie" liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie auf den ersten Blick preisgünstig erscheint und auf der Basis fundamentaler Kriterien als "Gut" eingestuft wird.

Was die Dividende betrifft, so schüttet Dynavax im Vergleich zur Branche Biotechnologie eine niedrigere Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,72 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung von "Schlecht" in Bezug auf die Dividende.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysemethoden gemischte Signale für die Dynavax-Aktie, wobei der RSI auf eine überkaufte Situation hinweist, während die Stimmungsanalyse und fundamentale Kriterien gemischte Einschätzungen liefern. Anleger sollten daher ihre Investitionsentscheidungen sorgfältig abwägen, bevor sie in die Dynavax-Aktie investieren.