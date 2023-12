Dynavax Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Basierend auf dem Relative Strength Index gilt die Aktie von Dynavax als Neutral-Titel. Der Index bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Dynavax-Aktie beträgt 45,81, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert bei 44,1 liegt, was eine entsprechende "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Dynavax-Aktie bei 12,92 USD, während der tatsächliche Kurs bei 13,98 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von +8,2 Prozent im Vergleich zum GD200. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt derzeit 13,73 USD, was zu einem Abstand von +1,82 Prozent führt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung aus dieser Sicht. Insgesamt erhält die Aktie somit die Gesamtnote "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist Dynavax derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,48%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie aufgrund der Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Biotechnologie"-Branche.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiges Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden zuletzt überwiegend positive Meinungen zur Aktie von Dynavax veröffentlicht. Insgesamt führt der Umstand, dass sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Dynavax beschäftigt hat, zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Dynavax kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Dynavax jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Dynavax-Analyse.

Dynavax: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...