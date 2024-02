Dynatronics Aktie: Ist das noch wichtig?

Die technische Analyse der Dynatronics-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,69 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,48 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -30,43 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage steht bei 0,54 USD, was einem Abstand von -11,11 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

Beim Relative Strength Index (RSI) wird die Dynatronics-Aktie anhand des 7-Tage-RSI und des 25-Tage-RSI bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 55,56 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 57,14, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Dynatronics-Aktie in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Dynatronics zeigt sich insgesamt eher neutral. In den vergangenen Tagen dominierten jedoch negative Themen die Diskussionen, wodurch die Einschätzung auf "Neutral" festgelegt wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität in den Diskussionen über Dynatronics, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für das langfristige Stimmungsbild führt.

