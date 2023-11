Dynatrace Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Die Dynatrace-Aktie wird anhand verschiedener Indikatoren der technischen Analyse bewertet. Der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage liegt bei 46,9 USD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 52,25 USD, was einem positiven Unterschied von 11,41 Prozent entspricht. Dadurch erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 48 USD wird positiv bewertet, da der letzte Schlusskurs um 8,85 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. In den sozialen Medien wurden in letzter Zeit hauptsächlich negative Meinungen zur Dynatrace-Aktie geäußert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation ergibt eine neutrale Bewertung. Die Stimmung hat sich in den letzten Wochen kaum verändert, und es gab keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung führt. Der 7-Tage-RSI liegt bei 23, während der 25-Tage-RSI bei 34,27 liegt und somit neutral eingestuft wird.

Zusammenfassend ergibt sich also insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die Dynatrace-Aktie basierend auf den verschiedenen analysierten Indikatoren der technischen Analyse.