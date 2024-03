Dynatrace Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Dynatrace wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des langfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 55,99 Punkten, was auf ein neutrales Rating hinweist. Im Gegensatz dazu ist die Aktie auf 25-Tage-Basis überkauft, was zu einer negativen Bewertung führt.

In der technischen Analyse ergibt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -8,62 Prozent, was zu einer schlechten Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt 11,65 Prozent unter dem aktuellen Kurs, was zu einer weiteren negativen Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine schlechte Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen verschlechtert, was zu einer negativen Bewertung führt. Jedoch wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was eine weitere negative Bewertung zur Folge hat.

Die Analysteneinschätzung für die Dynatrace-Aktie ist hingegen positiv, mit 11 positiven, 2 neutralen und 0 negativen Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 26,56 Prozent hin, was einer positiven Empfehlung entspricht. Somit erhält Dynatrace in diesem Abschnitt der Analyse eine positive Bewertung.