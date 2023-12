Dynatrace Aktie: Sensationelle Entwicklung

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln sind kurzfristig Kursrücksetzer wahrscheinlich, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Dynatrace heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 44,06 Punkten, was darauf hinweist, dass Dynatrace weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 26,88, was darauf hinweist, dass Dynatrace hier überverkauft ist. Das Wertpapier wird daher als "Gut" eingestuft. Insgesamt erhält das Dynatrace-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating.

Die Aktie von Dynatrace liegt mit einem Kurs von 54,63 USD derzeit +9,54 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +14,84 Prozent, was zu einer insgesamt "Guten" Einschätzung aus charttechnischer Sicht führt.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben die Kommentare und Befunde zu Dynatrace auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass diese überwiegend negativ waren. Auch in den sozialen Medien wurden in den vergangenen zwei Tagen hauptsächlich negative Themen über Dynatrace diskutiert. Daher erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Schlecht".

Außerdem lässt sich Dynatrace über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Die Aktie hat eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Guten"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich daher für Dynatrace in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".