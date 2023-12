Dynatrace Aktie: Reagiert die Aktie?

Die Analystenbewertung für das Dynatrace-Wertpapier zeigt sich in den letzten 12 Monaten überwiegend positiv. Von insgesamt 20 Bewertungen erhielt das Unternehmen 16 Mal die Einschätzung "Gut" und 4 Mal "Neutral". Es wurde keine negative Bewertung vergeben, was langfristig zu einer positiven Einschätzung seitens institutioneller Analysten führt.

Bei aktuellen Kursen von 55,18 USD erwarten die Analysten eine negative Entwicklung von -5,36 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 52,22 USD. Dies wird als schlechte Bewertung eingestuft und führt zu einer Gesamtbewertung auf institutioneller Ebene von "Neutral".

Bei der Betrachtung des Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass das Dynatrace-Wertpapier kurzfristig als "überverkauft" eingestuft wird, was zu einer positiven Bewertung führt. Auf längere Sicht wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft, da der RSI25 bei 32,24 liegt und somit weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf Sentiment und Buzz verzeichnete das Unternehmen in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare in den sozialen Medien, was zu einer positiven Stimmung und einer "Gut"-Bewertung führt. Die Häufigkeit der Diskussionen über das Unternehmen entspricht jedoch dem Normalwert, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Dynatrace-Aktie aktuell positiv bewertet wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 47,75 USD, während der aktuelle Kurs bei 55,18 USD liegt, was einer positiven Abweichung von +15,56 Prozent entspricht. Auch der GD50 von 50,3 USD zeigt eine positive Abweichung von +9,7 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Insgesamt erhält das Dynatrace-Wertpapier demnach gute Bewertungen basierend auf den verschiedenen Analysemethoden.