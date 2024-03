Dynatrace Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Die Dynatrace-Aktie zeigt laut technischer Analyse einen gleitenden Durchschnittskurs von 50,84 USD, während der aktuelle Kurs bei 45,61 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -10,29 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 der vergangenen 50 Tage steht bei 53,13 USD, was einem Abstand von -14,15 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Dynatrace in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien ist ebenfalls gesunken, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Auch hier erhält Dynatrace eine "Schlecht"-Bewertung, was insgesamt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) weist darauf hin, dass die Dynatrace-Aktie mit einem Wert von 59,67 weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 80, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Einstufung des RSI als "Schlecht".

Die Analysteneinschätzungen der letzten zwölf Monate für Dynatrace zeigen 10 positive, 2 neutrale und 0 negative Einschätzungen, was im Schnitt einer "Gut"-Bewertung entspricht. Auch die jüngsten Bewertungen durch Analysten fallen positiv aus, mit einer durchschnittlichen Empfehlung von "Gut" und einem Kursziel von 58,5 USD. Dies entspricht einer potenziellen Steigerung um 28,26 Prozent und führt zu einer Gesamtempfehlung der Analysten als "Gut" für die Dynatrace-Aktie.