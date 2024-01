Dynatrace Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Die technische Analyse von Dynatrace-Aktien zeigt, dass sich der Wert des Unternehmens in einem Aufwärtstrend befindet. Dies wird durch den 50- und 200-Tage-Durchschnitt bestätigt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 48,36 USD, während der aktuelle Schlusskurs bei 52,8 USD liegt, was einer Abweichung von +9,18 Prozent entspricht. Auf dieser Grundlage erhält Dynatrace eine "Gut"-Bewertung. Beim kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs (51,39 USD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,74 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Dynatrace auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Analysten geben eine positive Einschätzung der Dynatrace-Aktien ab. In den letzten 12 Monaten ergibt sich ein Verhältnis von 16 Kaufempfehlungen, 4 Neutralbewertungen und 0 Verkaufsempfehlungen. Das aktuelle Kursziel der Analysten liegt im Durchschnitt bei 52,22 USD, was einer prognostizierten Entwicklung von -1,09 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Die Untersuchung der Analysten führt insgesamt zu einer Einstufung von "Gut".

Die Anleger-Stimmung bezüglich Dynatrace zeigt sich in den sozialen Medien als überwiegend negativ. Die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen der letzten zwei Wochen führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität und kaum Veränderungen in der Stimmungsänderung bezüglich Dynatrace. Dies führt zu einer Gesamteinstufung der langfristigen Stimmung als "Schlecht".