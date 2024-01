Dynasty Fine Wines Gr-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Die Dynasty Fine Wines-Aktie hat in den letzten Tagen einen positiven Trend verzeichnet, da sie sich um 75 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage befindet. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auch im Vergleich zu den vergangenen 200 Tagen wird die Aktie mit einer Differenz von +75 Prozent zum GD200 als "Gut" eingestuft. Somit wird die Aktie für beide Zeiträume charttechnisch als positiv bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) gibt ebenfalls ein gemischtes Bild. Der RSI7 liegt bei 26,09, was eine "Gut"-Empfehlung ergibt, während der RSI25 bei 31,55 liegt und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie also ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich jedoch eine neutrale Bewertung. Die Stimmungsänderung der Anleger war im vergangenen Monat nicht signifikant, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich nicht wesentlich geändert, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien des Verbrauchsgütersektors hat die Dynasty Fine Wines-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -23,11 Prozent erzielt, was 9,18 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Getränkebranche beträgt -13,27 Prozent, und die Aktie liegt aktuell 9,84 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.