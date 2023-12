Dynasty Fine Wines Gr Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Die Diskussionen über Dynasty Fine Wines in den sozialen Medien geben Einblicke in die Einschätzungen und Stimmungen der Anleger wieder. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert diskutiert, was zu dem Fazit führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Verbrauchsgütersektor hat Dynasty Fine Wines im letzten Jahr eine Rendite von -23,11 Prozent erzielt, was 12,25 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Getränkeaktien beträgt -10,43 Prozent, und Dynasty Fine Wines liegt aktuell 12,68 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie momentan als überverkauft eingestuft wird, was als positiv bewertet wird. Auf 25-Tage-Basis wird sie jedoch als neutral eingestuft. Insgesamt wird die Aktie für diesen Punkt als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,24 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,28 HKD liegt damit deutlich darüber, was als positiv bewertet wird. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt eine positive Abweichung. Insgesamt wird die Aktie in der Charttechnik somit als "Gut" eingestuft.