Dynasty Fine Wines Gr Aktie: Die Bären zittern!

Das Sentiment und der Buzz um Dynasty Fine Wines können über einen längeren Zeitraum hinweg analysiert werden, um Rückschlüsse auf das Stimmungsbild der vergangenen Monate zu ziehen. Die Aktie zeigt dabei eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine neutrale Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Dynasty Fine Wines in diesem Punkt ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Bei einem kurzfristigen RSI von 35,71 Punkten und einem längeren RSI auf 25-Tage-Basis von 38,24 wird die Dynasty Fine Wines-Aktie als neutral eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Dynasty Fine Wines auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" bewertet. Der Kurs der Aktie liegt um +31,25 Prozent über dem GD200 des Wertes und um +31,25 Prozent über dem GD50 der vergangenen 50 Tage. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -23,11 Prozent erzielt, was 9,78 Prozent unter dem Durchschnitt im Verbrauchsgütersektor liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Getränke" beträgt -12,63 Prozent, wobei Dynasty Fine Wines aktuell 10,48 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.