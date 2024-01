Dynapac Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Dynapac wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 75,58 Punkten, was darauf hindeutet, dass Dynapac überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Dynapac weder überkauft noch -verkauft ist und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Dynapac-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating für diesen Abschnitt.

Bei der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Dynapac festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge festgestellt wurde.

Aus charttechnischer Sicht liegt der aktuelle Kurs der Dynapac bei 1510 JPY, was +8,03 Prozent Entfernung vom GD200 (1397,81 JPY) bedeutet, und daher ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, zeigt hingegen einen Kurs von 1522,34 JPY, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Unter dem Strich wird der Kurs der Dynapac-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben ebenfalls Einfluss auf die Einschätzung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare und Befunde zu Dynapac neutral waren, und auch die Nutzer der sozialen Medien haben in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.