Dynapac Aktie: Hammer-Nachricht!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Die Dynapac-Aktie wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 3,5 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls an, dass die Aktie überverkauft ist (Wert: 9,68), wodurch auch hier eine "Gut"-Bewertung vergeben wird.

In Bezug auf die Anlegerstimmung wurde auf Plattformen der sozialen Medien festgestellt, dass es in den letzten Tagen überwiegend neutrale Themen rund um die Dynapac-Aktie gab. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

Aus charttechnischer Sicht zeigt der aktuelle Kurs der Dynapac-Aktie von 1868 JPY eine Entfernung von +28,11 Prozent vom GD200 (1458,11 JPY), was ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50 beträgt 1587,06 JPY, was einen Abstand von +17,7 Prozent vom Aktienkurs bedeutet und ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt.

In der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Dynapac durchschnittlich bzw. gering sind, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

Zusammenfassend ergibt sich also eine "Gut"-Bewertung für den RSI, die charttechnische Bewertung und die Diskussionsintensität, während die Anlegerstimmung und die Rate der Stimmungsänderung als "Neutral" angemessen bewertet werden.