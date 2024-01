Dynapac Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über die Zeit. Für Dynapac wurde der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage und der längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 71,56 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Dynapac-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen, dass die Aktie weder über- noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse ergab, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Dynapac-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1392,28 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs von 1492 JPY weicht somit um +7,16 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung entspricht. Betrachtet man den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,99 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Dynapac-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Dynapac in den letzten Wochen. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion zeigt keine signifikanten Unterschiede, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Dynapac für diese Stufe daher ein "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei Dynapac in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen festgestellt, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.