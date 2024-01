Dynapac Aktie: Abwarten

Die technische Analyse der Aktie von Dynapac zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) derzeit bei 1394,46 JPY verläuft. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 1500 JPY aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +7,57 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 1521,96 JPY erreicht, was einer Differenz von -1,44 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Zusammenfassend ergibt sich somit eine Gesamtbewertung auf Basis der beiden Zeiträume als "Gut".

Die Diskussionen rund um die Aktie von Dynapac auf Plattformen der sozialen Medien geben ein gemischtes Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen angesprochen, was zu der Einschätzung führt, das Unternehmen sei als "Neutral" einzustufen. Die Redaktion ist somit der Auffassung, die Aktie von Dynapac sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird dieser auf 7- und 25-Tage-Basis für Dynapac herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 67,31 Punkten, was darauf hinweist, dass Dynapac weder überkauft noch überverkauft ist, und somit eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und zeigt ebenfalls, dass Dynapac weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating für den RSI25 führt. Insgesamt erhält das Dynapac-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Einsichten zur Einschätzung einer Aktie. Dabei zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie von Dynapac.