Dynamics Special Purpose Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI für Senti Biosciences liegt bei 63,37, was darauf hindeutet, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 63, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Situation hinweist.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum geben ebenfalls Aufschluss über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Insgesamt weist Senti Biosciences eine mittlere Diskussionsintensität auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Veränderung, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um anzuzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt für die Senti Biosciences-Aktie beträgt derzeit 0,56 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 0,364 USD eine deutliche Abweichung von -35 Prozent darstellt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt ebenfalls unter dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird Senti Biosciences auf Basis trendfolgender Indikatoren als "Schlecht" bewertet.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 1 Mal das Rating "Gut", 1 Mal das Rating "Neutral" und 0 Mal das Rating "Schlecht" für Senti Biosciences vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Senti Biosciences vor. Die Analysten erwarten jedoch eine Entwicklung von 1136,26 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 4,5 USD, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.