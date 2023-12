Dynamics Special Purpose Aktie: Das ist ein Hammer

Die Senti Biosciences-Aktie wird derzeit von Analysten als "Neutral" bewertet. Dieses Rating basiert auf 1 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen innerhalb der letzten zwölf Monate. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 4,5 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 1100 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 0,375 USD. Insgesamt erhält Senti Biosciences eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Senti Biosciences liegt bei 64,5, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 57,8 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral über Senti Biosciences diskutiert. An fünf Tagen überwogen positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen waren keine signifikanten positiven oder negativen Themen zu beobachten. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Senti Biosciences-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,76 USD lag. Der aktuelle Schlusskurs (0,375 USD) weicht um -50,66 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich somit für die Senti Biosciences-Aktie eine "Neutral"-Bewertung, basierend auf Analystenmeinungen, dem RSI, dem Anleger-Sentiment und der technischen Analyse.