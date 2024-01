Dynamics Special Purpose Aktie: Gut oder schlecht?

Die Senti Biosciences-Aktie wird derzeit in der technischen Analyse des Relative Strength Index (RSI) betrachtet. Der RSI zeigt an, dass die Aktie mit einem Wert von 75,38 als überkauft gilt, was als "Schlecht" eingestuft wird. Beim RSI25, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, ergibt sich für die Aktie ein Wert von 38, was darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch verkauft betrachtet wird. Insgesamt wird die Einstufung für den RSI daher als "Schlecht" bewertet.

Im Rahmen der technischen Analyse werden auch trendfolgende Indikatoren wie der gleitende Durchschnitt betrachtet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt aktuell bei 0,69 USD, was eine Abweichung von -21,88 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 0,539 USD darstellt. Auf dieser Basis erhält Senti Biosciences eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt hingegen bei 0,45 USD, was eine Abweichung von +19,78 Prozent darstellt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend wird Senti Biosciences auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Anleger-Stimmung bei Senti Biosciences in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt negativ. In den vergangenen Tagen wurden insbesondere negative Themen bei den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Bei den Analystenbewertungen erhielt Senti Biosciences in den letzten zwölf Monaten insgesamt 2 Bewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Die Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotenzial von 734,88 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Insgesamt erhält Senti Biosciences somit eine "Gut"-Bewertung aufgrund der Analysteneinschätzungen, während die technische Analyse und die Anleger-Stimmung eher negativ ausfallen.