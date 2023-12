Dynamics Special PurposeClass A Aktie: Was macht der Markt?

Die Analyse der Analysten ergibt ein insgesamt "Gut" für Senti Biosciences. In den letzten 12 Monaten wurden 1 Kaufempfehlung, 1 neutrale Bewertung und keine schlechten Bewertungen ausgesprochen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 4,5 USD, was auf einen erwarteten Anstieg des Aktienkurses um 997,56 Prozent hindeutet. Die derzeitige Bewertung des Unternehmens ist daher positiv.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen kein eindeutiges Signal bezüglich der Einschätzungen und Stimmungen rund um Senti Biosciences. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen diskutiert, was auf eine neutrale Bewertung des Unternehmens hindeutet.

Aus technischer Sicht weicht der aktuelle Schlusskurs von 0,41 USD um -45,33 Prozent vom 200-Tage-Durchschnittskurs von 0,75 USD ab, was auf eine schlechte charttechnische Bewertung hinweist. Auf der Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine positive Bewertung.

Die langfristige Stimmung und das Sentiment rund um die Aktie zeigen ebenfalls negative Signale, mit unterdurchschnittlicher Aktivität und einer negativen Stimmungsänderung. Insgesamt wird Senti Biosciences daher in Bezug auf die Anlegerstimmung mit "Schlecht" bewertet.