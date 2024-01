Dynamics Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse. Dynamics weist einen Wert von 112,84 auf, was deutlich über dem Branchenmittel für "Automatische Komponenten" liegt und somit als überbewertet gilt. Das Branchen-KGV liegt bei 20,8, was einem Abstand von 442 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Dynamics derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Automatische Komponenten. Der Unterschied beträgt 2,34 Prozentpunkte (0,31 % gegenüber 2,65 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Dynamics. Daher wird das Sentiment und der Buzz als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv in Bezug auf Dynamics. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung. Daher erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung für Dynamics.