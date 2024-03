Dynamics Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Der Aktienkurs von Dynamics hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" positiv entwickelt, mit einer Rendite von -2,91 Prozent, was mehr als 2 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Automatische Komponenten", die eine mittlere Rendite von -4,8 Prozent aufweist, liegt Dynamics mit einer Rendite von -1,89 Prozent darüber. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Dynamics beträgt 0,31 Prozent in Bezug auf das aktuelle Kursniveau, was 2,56 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Automatische Komponenten, 2,87) liegt. Daher wird die Dividendenpolitik von der Redaktion als "Schlecht" bewertet. Die Dividendenrendite bezieht die Dividende auf den aktuellen Aktienkurs.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass Dynamics über einen längeren Zeitraum eine durchschnittliche Aktivität und Diskussionsintensität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit für Dynamics in diesem Punkt eine Einstufung als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der Dynamics liegt bei 50, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist, und daher eine Bewertung als "Neutral" erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, weshalb auch hier eine "Neutral"-Einstufung erfolgt.

Insgesamt erhält Dynamics in allen Kategorien die Bewertung "Neutral".