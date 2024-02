Dynamics Aktie: Alles andere als uninteressant …

Derzeit wird die Aktie von Dynamics als überbewertet eingestuft, basierend auf dem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 36. Dies bedeutet, dass die Börse 36,92 Euro für jeden Euro Gewinn von Dynamics zahlt, was 209 Prozent mehr ist als der Durchschnitt in der Branche. In der Kategorie "Automatische Komponenten" beträgt der durchschnittliche Wert des KGV derzeit 11.

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Aktienkurse kann nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand von weichen Faktoren wie der Stimmung eingeschätzt werden. Analysten haben die Meinungen zu Dynamics in sozialen Medien untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Dynamics in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Analyse wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Dynamics-Aktie beträgt 35, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der Vergleich mit dem 25-Tage-RSI (30,36) führt zu einer ähnlichen Einschätzung, wodurch die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 1742,29 GBP im Vergleich zum aktuellen Kurs von 1860 GBP eine Abweichung von +6,76 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 1749,65 GBP über dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.