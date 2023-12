Dynamic Drill And Blast Holding Aktie: Lieber erstmal halten!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit und wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Dynamic wurde der RSI für die letzten 7 Tage sowie auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 33,33 Punkten, was darauf hinweist, dass die Dynamic-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der RSI25 für Dynamic liegt bei 45,83, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen bei Dynamic keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz blieben unverändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Dynamic von 0,215 AUD als -14 Prozent entfernt vom GD200 (0,25 AUD) bewertet, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50 liegt bei 0,22 AUD, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -2,27 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs der Dynamic-Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Dynamic zeigt keine deutlichen positiven oder negativen Ausschläge. In den sozialen Medien wurde in den letzten Tagen weder besonders positiv noch negativ über Dynamic diskutiert. Daher wird auch hier eine Gesamtbewertung von "Neutral" ermittelt.