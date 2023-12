Dynam Japan Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Die Stimmung und der Buzz rund um Aktien sind wichtige Maßstäbe, um die allgemeine Stimmungslage zu erfassen. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine entscheidende Rolle. Bei Dynam Japan wurde die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, woraus sich eine "Neutral"-Bewertung ableiten lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Dynam Japan zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher für die Aktie von Dynam Japan bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In Bezug auf die Dividende weist Dynam Japan derzeit eine Dividendenrendite von 5,97 % auf, was nur leicht niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Hotels Restaurants und Freizeit") von 6,26 %. Mit einer Differenz von lediglich 0,28 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Neutral" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Im Rahmen der technischen Analyse ist die Dynam Japan derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 4,84 HKD, womit der Kurs der Aktie (3,9 HKD) um -19,42 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 4,57 HKD, was einer Abweichung von -14,66 Prozent entspricht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Schlecht".

In den vergangenen zwei Wochen wurde Dynam Japan von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt also ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.