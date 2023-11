Dynam Japan Aktie: Ist es vollbracht?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Dynam Japan als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Dynam Japan-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 28,89, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 50, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Aus technischer Sicht ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung für die Dynam Japan-Aktie, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Die Abweichung beträgt -6,72 Prozent. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so ergibt sich eine ähnliche Bewertung, nämlich "Neutral" aufgrund einer Abweichung von -4,78 Prozent. Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf Dividenden weist Dynam Japan eine Dividendenrendite von 5,97 Prozent auf, was leicht über dem Branchendurchschnitt von 5,83 Prozent liegt. Aufgrund dieser geringen Differenz erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung. Die Dividendenrendite ist ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Das Sentiment und der Buzz rund um Dynam Japan wurden über einen längeren Zeitraum in Bezug auf die Anzahl der Diskussionsbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung beobachtet. Dabei ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung aufgrund einer mittleren Diskussionsintensität und einer geringen Rate der Stimmungsänderung. Insgesamt wird also auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Einstufung für Dynam Japan vorgenommen.