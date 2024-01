Dynagreen Environmental Protection Aktie: Ein handfester Grund

Die Dynagreen Environmental Protection-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 2,71 HKD für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 2,38 HKD, was einem Unterschied von -12,18 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 2,48 HKD wird analysiert und der letzte Schlusskurs lag nahe diesem Durchschnitt (-4,03 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Dynagreen Environmental Protection-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Diskussionintensität und die Stimmungsänderung im Internet wurde für die Aktie eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt stehen. Somit erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Im Branchenvergleich erzielte die Dynagreen Environmental Protection-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -8,35 Prozent. Dies bedeutet eine Underperformance von -0,03 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite 4,02 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.