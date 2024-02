Dynagreen Environmental Protection Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

In den letzten vier Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild der Aktie von Dynagreen Environmental Protection in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte keine signifikanten Veränderungen, weshalb das Unternehmen auch in dieser Hinsicht ein "Neutral"-Rating erhält.

Aus charttechnischer Sicht ergibt sich eine Abweichung von -8,85 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich nur eine Abweichung von -4,44 Prozent, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Dynagreen Environmental Protection-Aktie liegt bei 36,84, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 46,74, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating für 25 Tage führt.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche hat die Aktie von Dynagreen Environmental Protection in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +0,2 Prozent erzielt. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite 1,36 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser vergleichbaren Rendite erhält das Unternehmen ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.